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В РПЦ назвали Трампа способным прекратить геноцид христиан на Ближнем Востоке

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Ближневосточную политику США в Московском патриархате назвали поведением слона в посудной лавке

В РПЦ назвали Трампа способным прекратить геноцид христиан на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Прекращение геноцида христиан на Ближнем Востоке зависит от изменения политики США при новом президента Дональде Трампе, считают в Московском патриархате.

"Если сейчас Трамп говорит, что Америка должна защищать свои границы, а не чужие, то это совершенно сознательный и хорошо продуманный посыл. Если Америка откажется от того, чтобы, как слон в посудной лавке, наводить свои порядки на Ближнем Востоке, то, я надеюсь, геноцид христиан и других религиозных и этнических меньшинств, который продолжается на Ближнем Востоке более десяти лет, прекратится", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в воскресенье в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, ситуация, которая сложилась на Ближнем Востоке, является во многом следствием политики, которую проводила Америка.

Иерарх также прокомментировал тот факт, на рабочем столе начальника аппарата Белого дома Райнса Прибуса лежит текст православной литургии, а Трамп во время своей инаугурации присягнул на двух Библиях - Авраама Линкольна и собственной, которую хранит с детства.

"Это говорит о том, что эти люди очень серьезно воспринимают религию, для них это не формальность. Не случайно также и то, что президент Трамп пригласил на свою инаугурацию религиозных лидеров", - заявил он.

По мнению митрополита, в значительной степени церемония инаугурации Трампа "была религиозной церемонией".

"Я надеюсь, что под знаком такого упования на помощь Божию пройдет президентство новоизбранного президента Америки", - добавил он.

Теги: США, Дональд Трамп, РПЦ
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