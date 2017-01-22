Порошенко категорические отвергает идею отказа от Донбасса

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал идею некоторых политиков касательно отказа от Донбасса.

"Как не прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими расбрасываться?", - заявил он на торжествах по случаю Дня соборности Украины в воскресенье в Киеве.

Порошенко также заявил, что до решения вопросов безопасности в Донбассе изменения в Конституцию страны вноситься не будут. "До решения этих проблем в повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию", - сказал президент.