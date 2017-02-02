Вашингтон ослабил санкции в отношении ФСБ РФ

Послабления коснутся получения лицензий для импорта и распространения IT-продукции в РФ, за иcключением Крыма

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американские власти приняли решение смягчить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ), сообщается на сайте Министерства финансов.

Так, в документе, озаглавленном "Генеральная лицензия номер 1", отмечается, что отныне за определенным исключением разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

В документе отмечается, что разрешается "запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты или разрешения, выданные или зарегистрированные ФСБ России для импорта, распространения или использования продукции информационных технологий в Российской Федерации". Кроме того, отмечается, что общая стоимость оплат "за подобные лицензии, сертификаты или разрешения не должна превышать $5 тыс. в год".

При этом под запретом остаются "экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров, технических средств или средств обеспечений" в Крым, который в документе значится как украинский субъект.

Напомним, в конце декабря 2016 года экс-президент США Барак Обама ввел новые санкции, под которые попали ФСБ и ряд других российских ведомств. В санкционный перечень, в частности, вошел ряд руководителей Главного управления Генштаба РФ - глава ГРУ Игорь Коробов, а также Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов. ГРУ и ФСБ также значатся как объекты санкций разделе "компании и ведомства". Кроме них перечислены ООО "Специальный технологический центр" (Санкт-Петербург), организация "ЦОР Секьюрити" (Москва), НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных" (Москва).

В числе физических лиц, которых коснулись новые санкции, оказались и 35 российских дипломатов, которые объявлены персонами нон-грата и должны были покинуть территорию США до 1 января. Причиной введения санкций Вашингтон назвал кибератаки, якобы осуществленные Москвой во время президентских выборов в США.