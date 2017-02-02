Главные новости
В миреТрамп опроверг смягчение санкций против РоссииВ миреТрамп не исключил военный ответ на запуск Ираном баллистической ракетыВ миреПутин рассказал о финансировании украинскими олигархами Хиллари Клинтон
В мире Война санкций

Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ

Есть обновление от 22:11

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер назвал решение Минфина "уточнением определенных исключений"

Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер
Фото: Reuters

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в четверг заявил, что Минфин США не смягчал санкций в отношении России.

"Мы не смягчаем санкции", - заявил он журналистам в ходе брифинга.

"Это обычный порядок действий для Минфина, когда санкции введены", - добавил Ш.Спайсер.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнул, что "это обычная практика для Минфина, когда санкции введены, вернуться и уточнить определенные исключения для различных отраслей промышленности или товаров и сфер деятельности".

Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон принял решение смягчить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ). Так, в документе министерства финансов США, озаглавленном "Генеральная лицензия номер 1", отмечается, что отныне за определенным исключением разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Спикер палаты представителей США Пол Райан в четверг высказался в пользу сохранения ограничительных мер, введенных Вашингтоном в отношении Москвы.

"Я не знаю, какая позиция (госсекретаря США Рекса Тиллерсона - ИФ) будет в отношении России. Но я всегда выступал и выступаю за санкционные меры", - сказал Райан на брифинге в Вашингтоне.

Теги: США, ФСБ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Два человека погибли в результате обстрелов в АвдеевкеДва человека погибли в результате обстрелов в Авдеевке
Сообщается также о ранении иностранного фотокорреспондентаПодробнее
ВМС США объяснили появление своего ракетного эсминца в Черном мореВМС США объяснили появление своего ракетного эсминца в Черном море
Корабль должен продемонстрировать поддержку американских союзников в рамках операции "Атлантическая решимость"Подробнее
Трамп не исключил военный ответ на запуск Ираном баллистической ракетыТрамп не исключил военный ответ на запуск Ираном баллистической ракеты
Белый дом считает испытание, проведенное Тегераном 29 января, нарушением резолюции СБ ООНПодробнее
Трамп опроверг смягчение санкций против РоссииТрамп опроверг смягчение санкций против России
В Белом доме пояснили, что Минфин лишь уточнил ограничения, введенные предыдущей администрацией СШАПодробнее
Вашингтон ослабил санкции в отношении ФСБ РФВашингтон ослабил санкции в отношении ФСБ РФ
Послабления коснутся получения лицензий для импорта и распространения IT-продукции в РФ, за иcключением КрымаПодробнее
Путин рассказал о финансировании украинскими олигархами Хиллари КлинтонПутин рассказал о финансировании украинскими олигархами Хиллари Клинтон
По словам российского президента, поддержка оказывалась, наверняка с одобрения официального КиеваПодробнее
Путин объяснил обострение ситуации в Донбассе попыткой Киева "выбить деньги"Путин объяснил обострение ситуации в Донбассе попыткой Киева "выбить деньги"
По мнению российского лидера, нынешние украинские власти вообще не готовы выполнять Минские соглашенияПодробнее
Европарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режимаЕвропарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима
Однако в случае выявления каких-либо нарушений ЕС обещал приостановить это решениеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 февраля6 фото
01 февраля
Фотохроника 1 февраля
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Лучшие фото недели10 фото
27 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп опроверг смягчение санкций против РоссииВ миреТрамп не исключил военный ответ на запуск Ираном баллистической ракетыВ миреПутин рассказал о финансировании украинскими олигархами Хиллари КлинтонЭкономикаИсточник рассказал о деталях программы приватизации на 2017-2019 годы
ДНР обвинила Украину в использовании запрещенных "Градов" и "Ураганов"
Белый дом призвал Израиль не афишировать строительство на оккупированных землях
Чуркин назвал поведение украинской делегации в СБ ООН разнузданным и одиозным
Сообщение о падении вертолета в Подмосковье оказалось ложным
Число жертв обстрела в Донецке выросло до двух человек
Два человека погибли в результате обстрелов в Авдеевке
Чуркин обвинил Киев в попытке обойти минские договоренности с помощью военных провокаций
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи