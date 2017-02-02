Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в четверг заявил, что Минфин США не смягчал санкций в отношении России.

"Мы не смягчаем санкции", - заявил он журналистам в ходе брифинга.

"Это обычный порядок действий для Минфина, когда санкции введены", - добавил Ш.Спайсер.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнул, что "это обычная практика для Минфина, когда санкции введены, вернуться и уточнить определенные исключения для различных отраслей промышленности или товаров и сфер деятельности".

Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон принял решение смягчить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ). Так, в документе министерства финансов США, озаглавленном "Генеральная лицензия номер 1", отмечается, что отныне за определенным исключением разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Спикер палаты представителей США Пол Райан в четверг высказался в пользу сохранения ограничительных мер, введенных Вашингтоном в отношении Москвы.

"Я не знаю, какая позиция (госсекретаря США Рекса Тиллерсона - ИФ) будет в отношении России. Но я всегда выступал и выступаю за санкционные меры", - сказал Райан на брифинге в Вашингтоне.