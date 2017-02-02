Трамп опроверг смягчение санкций против России

В Белом доме пояснили, что Минфин лишь уточнил ограничения, введенные предыдущей администрацией США

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не принимал решений о смягчении антироссийских санкций, пишет в четверг The Hill.

"Я ничего не смягчал", - приводит издание его слова, сказанные журналистам в Белом доме.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер также заявил, что Вашингтон не смягчал санкции против Москвы.

"Мы не смягчаем санкции", - заявил он журналистам в ходе брифинга. "Это обычный порядок действий для Минфина, когда санкции введены", - добавил Спайсер.

До этого в четверг американские СМИ сообщили, что Вашингтон принял решение смягчить санкции в отношении ФCБ. Так, в документе министерства финансов США, озаглавленном "Генеральная лицензия номер 1", отмечается, что отныне за определенным исключением разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Санкции против ФСБ и других российских ведомств в декабре 2016 года ввел прежний президент США Барак Обама. Причиной этого решения Вашингтон назвал кибератаки, якобы осуществленные Москвой во время президентских выборов в Америке.