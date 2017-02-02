Один человек погиб и 10 ранены в результате обстрела на востоке Донецка

Разрушено несколько домов и автомобилей, из-за повреждений перекрыта трасса "Донецк - Макеевка"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Калининский район Донецка подвергся обстрелу из реактивной системы залпового огня, один человек погиб, трое пострадали, полностью уничтожено несколько домов, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места события.

В данный момент сотрудники МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) разбирают завалы, под которыми могут находиться люди, трасса "Донецк - Макеевка" перекрыта в результате масштабных повреждений автодороги.

Несколько легковых автомобилей, проезжавших перекресток в микрорайоне "Мотель" в момент обстрела, уничтожено.

Сообщается минимум о 10 раненых, эта цифра пока уточняется.