Украинская полиция назвала приоритетную версию убийства Шеремета

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко назвал приоритетной версией убийства журналиста Павла Шеремета его профессиональную деятельность.

"В первую очередь рассматривается версия профессиональной деятельности Шеремета как журналиста как на территории Украины, так и за ее пределами", - сказал Вакуленко на пресс-конференции в среду в Киеве.

Он отметил, что кроме версии профессиональной деятельности следствие рассматривало версию дестабилизации ситуации на Украине, версию "ошибка объекта", а также конфликтную ситуацию в личной жизни.

"Во время расследования последние две версии отработаны и не являются сегодня приоритетными у следствия", - сообщил Вакуленко.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что следствие по-прежнему рассматривает четыре версии убийства журналиста Павла Шеремета.

"Следствие с самого начала рассматривало четыре основные версии мотивов преступления. Все они по-прежнему остаются в разработке. В том числе отдельно выделяем блок и следствие изучает журналистскую и оппозиционную деятельность Павла Шеремета в России и Беларуси", - сказал глава МВД на брифинге.

Замглавы Национальной полиции Украины также рассказал, что взрывное устройство, в результате срабатывания которого погиб журналист, состояло из противопехотной мины МОН-50, двух магнитов и электродетонатора.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, в котором он ехал, в центре Киева. Автомобиль принадлежал руководителю интернет-издания "Украинская правда" Алене Притуле, в котором работал погибший.