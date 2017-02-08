Евросоюз пообещал помочь Румынии в борьбе с коррупцией

В стране прошли массовые протесты после того, как кабинет министров одобрил поправки, ослабляющие наказание за коррупцию

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия обсудила в среду ситуацию в Румынии вокруг антикоррупционных мер, за которой очень внимательно наблюдала

в течение последней недели, сообщил журналистам первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс. "Речь не идет о вмешательстве во внутренние дела Румынии. Речь о том, чтобы помочь ей в этой долгой и трудной борьбе, которая позволит стране избавиться от институированной коррупции", - сказал зампред ЕК на брифинге в Брюсселе.

Он отметил в борьбе в целом с коррупцией в Румынии "замечательный прогресс".

"И мы все заинтересованы гарантировать, чтобы этот чрезвычайно тяжелый марафон, когда остаются считанные метры до финишной черты, не превратился в забег, в котором румынские власти вдруг развернутся перед самым финишем и двинутся в обратном направлении. Это, действительно, было бы огромным поражением всего того, что мы предпринимали в течение нескольких лет", - отметил Тиммерманс.

Он добавил, что обсуждал эту тему с главой МИД Румынии. Европейский союз, по его словам, всегда в распоряжении румынского правительства по всем волнующим его вопросам. "Мы решительно настроены бороться с коррупцией. Нельзя давать обратного хода, надо продолжать борьбу, которая до сих пор была продуктивной", - продолжил еврокомиссар.

Тиммерманс подчеркнул необходимость достичь этапа, на котором итоги реформ станут необратимыми. "Это то, чего хочет румынское население, то, чего оно заслуживает, и мы поддерживаем его для того, чтобы добиться этого", - заявил зампред Еврокомиссии.