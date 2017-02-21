Парламент Румынии поддержал отмену поправок об освобождении коррупционеров

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Румынии поддержал правительственную инициативу по отмене внесения поправок в Уголовный кодекс страны, которые спровоцировали массовые протесты населения, сообщает во вторник агентство Associated Press.

По его данным, 291 парламентарий проголосовал за отмену планов внесения поправок, ни один из парламентариев не проголосовал против, но трое воздержались.

Массовые протесты в Румынии начались после того, как кабинет министров выступил с рядом поправок к законам страны. В случае их утверждения на свободу могли бы выйти люди, осужденные за коррупцию и махинации, при которых сумма ущерба в рамках одного дела составляет менее $48 тыс.

Оппозиция и западные политики рассматривали эти поправки как большой шаг назад для румынского общества с тех пор, как Румыния стала членом ЕС в 2007 году.