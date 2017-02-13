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Сенатор рассказал о спорах между Трампом и конгрессом из-за России

Ранее группа американских сенаторов разработала законопроект, запрещающий президенту снимать санкции без одобрения конгресса

Сенатор рассказал о спорах между Трампом и конгрессом из-за России
Сенатор Линдси Грэм
Фото: Reuters

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что между президентом США Дональдом Трампом и американским конгрессом растут разногласия в контексте российского вопроса, передает в понедельник агентство Bloomberg.

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"Это растущий конфликт между администрацией Трампа и конгрессом", - приводятся в сообщении слова Грэма, сказанные им в штате Южная Каролина. "Я надеюсь, что президент Трамп поймет, что Россия не является нашим другом", - добавил сенатор.

Грэм также сообщил, что возглавит усилия Конгресса в вопросе введения новых санкций в отношении Москвы за "вмешательство в президентские выборы 2016 года".

Как сообщалось ранее группа американских сенаторов внесла законопроект, согласно которому для отмены санкций против РФ Трампу нужно будет получить разрешение конгресса. Авторами документа выступили сенаторы Грэм (республиканец) и Бен Кардин (демократ).

Теги: США, Россия, Дональд Трамп, Линдси Грэм
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