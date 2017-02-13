Американские аналитики обвинили Сирию и РФ в неизбирательных авиаударах по Алеппо

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Боевые самолеты России и Сирии вели неизбирательные авиаудары по Алеппо в ходе операций по возвращению контроля над городом сирийскими правительственным силам, говорится в докладе американской аналитической организации "Атлантический совет" (Atlantic Council), распространенном в понедельник.

В частности, в докладе, озаглавленном "Разрушая Алеппо" (Breaking Aleppo), утверждается, что бомбардировкам подвергались не только позиции террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), но и мирные объекты, в том числе больницы Алеппо.

"Доказательства (атак - ИФ) существуют в разных формах, включая свидетельства очевидцев, фотохронику, данные видеосъемки камер безопасности. В совокупности все эти проверенные данные позволяют предположить, что правительство (президента Сирии Башара - ИФ) Асада и его союзники, включая Россию, действительно выбирали мишенями больницы Сирии", - говорится в главе доклада, посвященной предполагаемым атакам на больницы.

Авторы доклада признают, что Сирия и Россия отрицают подобные обвинения.

"Атлантический совет" отмечает, что по данным неправительственной организации Сирийско-американское медицинское общество, в период с июня по декабрь 2016 года на территории Сирии было зафиксировано 172 атаки на больницы, из которых 73 удара (42%) были совершены по подконтрольной мятежникам части Алеппо. В докладе указано, что для совершения атак применялись такие виды оружия, как ракеты класса "воздух-земля", кассетные авиабомбы, так называемые бочковые бомбы и зажигательные смеси.

По данным аналитического центра, по некоторым больницам в восточном Алеппо наносили удары несколько раз.

В российском военном командовании во время операции в Алеппо неоднократно заявляли, что не наносят ударов по городу. В Дамаске же отрицают обвинения в нанесении ударов по больницам в Алеппо.