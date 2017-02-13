Количество погибших в результате взрыва в Пакистане выросло до 13 человек

Более 80 человек получили ранения

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Сильный взрыв произошел в пакистанском городе Лахор, по меньшей мере 13 человек погибли, сообщают в понедельник пакистанские СМИ. Кроме того, более 80 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 60 пострадавших и 10 погибших.

В числе жертв числятся двое сотрудников местной полиции, в том числе - бывший глава региональной службы по борьбе с террористической угрозой.

Бомба взорвалась близ здания местного законодательного собрания. По данным изданий, инцидент произошел во время акции протеста, которая была организована местными производителями лекарств.

Ответственность за взрыв взяла на себя радикальная группировка "Джамат-уль-Ахрар".