Трамп заявил о серьезных международных проблемах "во всех точках земного шара"

Он не стал упоминать отдельно отношения с РФ и кризис на Украине

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что, оказавшись у власти, получил представление о том, насколько велико количество серьезных проблем, с которыми сталкивается его страна как на международном, так и на внутреннем уровне.

"Тут очень много проблем. Во время предвыборной кампании я говорил о том, что ситуацию, в которой США оказались, нельзя назвать хорошей. Теперь, когда я могу детально изучать этот вопрос, в том числе, получая данные разведки на брифингах, я вижу, что мы имеем дело с большим количеством проблем, причем многие люди даже не догадываются об их масштабах", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

В частности, Трамп назвал очень серьезной проблемой ситуацию с КНДР. "Весь Ближний восток сталкивается с трудностями. Проблемы можно увидеть в любой точке земного шара", - добавил он. При этом Трамп не стал отдельно упоминать отношения США с Россией и конфликт на востоке Украины.

Также, по словам президента, у США немало внутренних проблем.