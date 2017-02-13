Трамп пообещал мощный ответ на действия КНДР

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что мощно отреагирует на действия КНДР, запустившей в минувшие выходные баллистическую ракету. В Пентагоне также осуждают проведенный Северной Кореей пуск баллистической ракеты и заверяют, что готовы противостоять такого рода угрозе, сообщают американские СМИ.

"КНДР - это большая проблема. И я буду ее решать, действуя мощно", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Мы способны противостоять агрессии вооруженной баллистическими ракетами КНДР, и мы примем необходимые меры, чтобы защитить от угроз нашу территорию и наших граждан, а также - наших союзников", - заявил представитель американского оборонного ведомства Джефф Дэвис.

Как сообщалось, Корейская Народно-Демократическая Республика в ночь на воскресенье по московскому времени провела испытания баллистической ракеты, которая, пролетев около 500 км, упала в Японское море. Пуск ракеты вызвал резко негативную реакцию в мире.