Старт переговоров по Сирии в Астане отложили из-за неприбытия делегации оппозиции

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Начало переговоров по Сирии в Астане переносится на четверг, сообщает во вторник телеканал "Аль-Арабийя". По его информации, это связано с неприбытием в запланированный ранее срок делегации от сирийской оппозиции.

Между тем, как сообщил находящемуся в Астане корреспонденту "Интерфакса" представитель сирийской оппозиции, не пожелавший назвать себя, отдельные группы вооруженной сирийской оппозиции могут прибыть на переговоры в Астану в среду. "Прибытие в Астану запланировано на среду", - сказал он.

Он не уточнил, успеют ли сирийские оппозиционеры оказаться в столице Казахстана ранее 13:00 местного времени, когда было запланировано начало встречи. Однако собеседник агентства не исключил участия членов делегации в рабочих встречах в среду.

"Предполагается, что в среду пройдет ряд рабочих встреч. Нельзя исключать, что мы там будем представлены делегатами. Однако вряд ли удастся вместить их в один день с пленарным заседанием", - сказал он.