СМИ сообщили о поездке иранского генерала в Москву в обход санкций ООН

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Иранский генерал Касем Сулеймани якобы посетил Россию с визитом в обход санкций ООН, утверждает в среду телеканал Fox News, ссылаясь на источники в разведке.

Как говорится в сообщении телеканала, военный, "ответственный за гибель примерно 500 американцев, приехал в Москву в среду для встречи с высокопоставленными российскими чиновниками". В сообщении также говорится, что это путешествие нарушает многочисленные санкции ООН, запрещающие Сулеймани выезжать за пределы своей страны, телеканал ссылается на "многочисленных сотрудников западных разведок, которым известно о визите".

В сообщении телеканала утверждается, что Сулеймани якобы прибыл 14 февраля около полудня в терминал А аэропорта "Внуково" и планирует остаться на несколько дней для проведения встреч.

"Сулеймани приехал в Москву с целью выразить свое недовольство российскому правительству по поводу отношений (России - ИФ) с Саудовской Аравией и другими арабскими государствами, особенно в том, что касается оружейных сделок и укрепления экономических связей", - утверждает Fox News.