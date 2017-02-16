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Асад призвал начать расследование в отношении Amnesty International

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад считает, что в отношении правозащитной организации Amnesty International необходимо начать расследование в связи с их докладом о массовых казнях, якобы имевших место в сирийской военной тюрьме "Сайеднайя" близ Дамаска.

"Стоит лучше начать расследование в отношении самой Amnesty, поскольку она сделала доклад, основанный лишь на голословных обвинениях", - сказал Асад в интервью, которое в четверг вышло в эфире французской радиостанции Europe 1.

Он отметил, что "не позволит правозащитникам Amnesty приехать в Сирию ни под каким предлогом", и назвал публикацию подобного доклада "позором для известной во всем мире международной организации".

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"Согласились ли бы вы на то, чтобы сирийская делегация приехала к вам, чтобы расследовать причины, по которым ваша армия при президентстве Николя Саркози, а потом при Франсуа Олланде атаковала ливийцев и убила среди них десятки или сотни тысяч? Или мы можем расследовать то, что Саркози получал деньги от Каддафи (экс-глава Ливии - ИФ)? Это вопрос суверенитета", - сказал Асад, обращаясь к французским журналистам.

По его словам, в докладе не представлено никаких фактических данных, документов и доказательств. "Если вы предстаете перед судом в вашей стране, будет ли суд принимать какое-либо решение, основываясь только на безосновательных утверждениях, или он все же потребует доказательств? ", - добавил Асад.

Доклад Amnesty International

На прошлой неделе Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится о массовых пытках и казнях заключенных в правительственной тюрьме "Сайедная" в Сирии. Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек. Людей казнили группами, иногда по 50 человек, делая это по ночам в обстановке строжайшей секретности. Тела хоронили в братских могилах, родственникам о судьбе казненных ничего не сообщали.

Основанием для смертного приговора часто служили показания, данные под пытками. Подсудимым не предоставляли адвокатов. Приговор нередко приводился в исполнение через несколько минут после окончания суда. Кроме того, в докладе сообщалось о регулярных пытках, изнасилованиях, побоях и чудовищных условиях содержания.

Теги: Сирия, Башар Асад, Amnesty International
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