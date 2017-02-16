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Мэттис выразил уверенность во вмешательстве России в выборы за рубежом

По его словам, США готовы к сотрудничеству с РФ в политическом плане, но для военного взаимодействия Россия должна доказать, что ей можно доверять

Мэттис выразил уверенность во вмешательстве России в выборы за рубежом
Глава Пентагона Джеймс Мэттис
Фото: Reuters

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что он не сомневается во вмешательстве России в выборы за рубежом.

"Сейчас я могу сказать, что у меня мало сомнений по поводу того, что Россия вмешивалась или пыталась вмешаться в выборный процесс ряда демократических государств", - сказал Мэттис на пресс-конференции в четверг по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США считают необходимым наладить политическое сотрудничество с Россией. "Мы хотели бы сотрудничать с Россией политически, но пока мы не хотели бы взаимодействовать с ней в военном плане", - сказал он.

"Сначала Россия должна будет доказать, что ей можно доверять, и сдержать обещания, данные НАТО", - отметил он.

"Я не могу сказать, что мы сейчас в позиции сотрудничать на военном уровне, но наши союзники продолжат вести разговор и пытаться найти компромисс и как прийти у тому, чтобы Россия стала выполнять свои обязательства и вернулась к своему сотрудничеству с НАТО", - добавил Мэттис.

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Выступая на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе 15 февраля, Мэттис заявил, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но реалистичны в своих ожиданиях и намерены говорить с Москвой с позиции силы.

Подозрения в кибератаках

Власти США обвиняют власти РФ в причастности к серии кибератак, нацеленных, по мнению Вашингтона, на оказание влияния на президентские выборы. Главы трех американских спецслужб - ЦРУ, ФБР и Национальной разведки - недавно сошлись во мнении о том, что атаки на предвыборный штаб демократической партии были организованы российскими властями на высоком уровне. Российская сторона подобные обвинения отвергает.

Позднее в некоторых американских СМИ была обнародована информация о якобы наличии у России компрометирующих материалов на избранного президента Дональда Трампа.

Трамп же неоднократно заявлял, что не видит убедительных доказательств того, что атаки действительно были проведены именно российскими хакерами. Однако на первой своей пресс-конференции он согласился с мнением разведсообщества США о причастности России к недавнему взлому сайта штаба Демократической партии. При этом избранный президент призвал журналистов обратить внимание не только на сам факт атак хакеров, но и на добытую ими скандальную информацию о его сопернице на выборах Хиллари Клинтон.

Выборы президента США состоялись 8 ноября. Их выиграл кандидат от Республиканской партии, бизнесмен Дональд Трамп, опередив бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Сама Клинтон предположила, что ее поражение связано с хакерскими атаками из России и делом о личной переписке, инициированном ФБР.

Теги: Пентагон, Джеймс Мэттис
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