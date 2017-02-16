Российский корабль-разведчик заметили у крупнейшей военно-морской базы США

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Разведывательный корабль "Виктор Леонов" ВМФ РФ прошел примерно в 120 км от американской военно-морской базы в Норфолке (штат Вирджиния). Об этом сообщает в четверг телеканал Fox News со ссылкой на источник в руководстве США.

При этом корабль оставался в международных водах.Fox News отмечает, что "Виктор Леонов" теперь идет на юг и, вероятно, направляется в Гавану.

Военно-морская база в Норфолке считается самой большой в мире, напоминает телеканал.

Ранее на этой неделе американские СМИ сообщали, что "Виктор Леонов" был замечен сначала недалеко от побережья штата Делавэр, а затем - близ базы подлодок США в штате Коннектикут.