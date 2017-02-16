Семь самолетов вели разведку против РФ во время встречи министров НАТО

Военные самолеты патрулировали у границ Польши, на юго-востоке Балтики и на Черном море

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере, семь самолетов США и НАТО проводили разведку против России во время встречи министров обороны Североатлантического альянса, проходившей в четверг в Брюсселе, сообщают западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации.

По их информации, в частности, в районе побережья Калининградской области, а также ее сухопутных границ со стороны Польши оперативные задания выполняли четыре самолета США, Германии и командования НАТО.

Среди них - стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным HERTZ60, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, самолет Командования дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО "АВАКС" с ботовым номером LX-90459 и патрульный самолет ВМС Германии Р-3С "Орион" с бортовым номером 60+06. Также на юго-востоке Балтики вел разведку патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А "Посейдон" с бортовым номером 168855, поднявшийся с авиабазы Рамштайн в Германии.

Кроме того, в четверг были зафиксированы полеты двух натовских самолетов "АВАКС" в направлении Черного моря к побережью Крыма. Еще один патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А "Посейдон" с бортовым номером 168434, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, осуществил очередной полет в район восточного Средиземноморья. В рамках таких полетов американские морские разведчики регулярно осуществляют наблюдение за российскими боевыми кораблями в регионе и базами в Сирии.