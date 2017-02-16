Штаб-квартира НАТО объявила об отмене визита американских конгрессменов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Ожидавшийся в пятницу визит в брюссельскую штаб-квартиру Североатлантического альянса делегации Конгресса США отменяется, сообщила пресс-служба организации.

"Визит делегации Конгресса Соединенных Штатов во главе с сенатором (Джоном) Маккейном, в штаб-квартиру НАТО в пятницу, 17 февраля 2017 года, был отменен из-за запланированного голосования в Конгрессе США", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в четверг.

Ранее в тот же день пресс-служба альянса анонсировала на пятницу визит делегации Конгресса США.