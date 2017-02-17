Вице-адмирал Гарвард отказался стать советником Трампа по нацбезопасности

После отставки Майкла Флинна Гарвард был наиболее ожидаемым кандидатом на этот пост

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Вице-адмирал в отставке Роберт Гарвард отклонил предложение президента США Дональда Трампа занять пост его советника по национальной безопасности после отставки Майкла Флинна, пишет издание Financial Times.

"Гарвард отклонил предложение стать советником Трампа по нацбезопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что глава США попытается уговорить отставного вице-адмирала изменить свое решение. Ранее сообщалось, что Гарвард возглавляет шорт-лист кандидатов на пост советника президента США по нацбезопасности.

Роберт Гарвард, который в 2011-2013 гг. был заместителем командующего Центральным командованием вооруженных сил США, возглавил список претендентов на пост советника национальной безопасности 13 февраля по итогам продолжительных обсуждений между ключевыми советниками президента США Дональда Трампа и членами его кабинета, сообщила во вторник газета The Washington Post.

Издание отмечает, что выход отставного вице-адмирала на первую строчку в коротком списке кандидатов подтвердили два сотрудника Белого дома, пожелавшие остаться неназванными.

Они сообщили, что претендентов на место М.Флинна обсуждали министр обороны Джеймс Мэттис, министр внутренней безопасности Джон Келли, директор ЦРУ Майк Помпео, старшие советники президента Джаред Кушнер и Стивен Бэннон, а также глава администрации Райнс Примус.

Ранее Гарвард рассматривался на пост заместителя главы Пентагона, но после отставки Флинна в окружении Трампа решили, что он является достойным выбором в качестве советника по национальной безопасности.

В список претендентов также включены нынешний и.о. советника 72-летний генерал-лейтенант в отставке Джозеф Кейт Келлог и бывший глава ЦРУ генерал в отставке Дэвид Петреус.

Майкл Флинн покинул пост советника по нацбезопасности после того, как обнаружилось, что он дал неверную информацию вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным чиновникам Белого дома относительно своих разговоров с российским послом в США Сергеем Кисляком, сообщали американские СМИ.