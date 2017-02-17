Суд уменьшил срок приговора экс-мэру Благовещенска на два года

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Амурский областной суд изменил приговор бывшему главе Благовещенска Александру Мигуле, сократив срок лишения свободы в колонии общего режима на два года. Окончательное наказание экс-мэру составило семь лет в колонии общего режима

"Мигуля освобожден от наказания по п. "б" ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средства) в связи с истечением срока давности уголовного преследования", - сообщает в пятницу прокуратора Амурской области. Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в августе прошлого года Благовещенский городской суд приговорил бывшего мэра столицы Приамурья к девяти годам колонии. Он также был признан виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

После оглашения приговора экс-мэр заявил журналистам, что намерен обжаловать решение суда, отметив, что расценивает его как результат политического преследования.

Уголовное дело в отношении Мигули было возбуждено в апреле 2011 года. В июне 2011 года он был объявлен в международный розыск. В мае 2015 года в результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан в Липецкой области, после чего этапирован в Амурскую область и помещен в следственный изолятор. Все это время бывший мэр столицы Приамурья находится под стражей.

По версии следствия, бывший мэр Благовещенска в декабре 2008 года предоставил знакомому земельный участок за сумму чуть более 2,5 млн рублей, тогда как в соответствии с заключением оценочной судебной экспертизы стоимость данного земельного участка по состоянию на декабрь 2008 года составляла около 28 млн рублей. Впоследствии арбитражный суд признал договор купли-продажи земельного участка недействительным. По оценке суда, были нарушены экономические интересы неопределенного круга лиц.

В 2006 году Мигуля подписал постановление о приобретении в муниципальную собственность автодорожного моста через реку Чигири в Благовещенске по завышенной цене без конкурсных процедур и заключения муниципального контракта. По мнению следствия, он действовал в интересах одного из предприятий.

Также с 2007 по 2010 годы Мигуля сдвинул сроки платежей по договору купли-продажи права аренды земельного участка для подконтрольной ему коммерческой организации, а также освободил ее от арендной платы за пользование земельным участком. В результате бюджет области недополучил более 5 млн рублей, бюджет Благовещенска - около 21 млн рублей.