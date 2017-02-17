В мире

Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии

Также была принята резолюция об усилении централизации ЕС

Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии
Заседание Европарламента
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Европарламент поддержал резолюцию об усилении централизации Европейского союза, создании поста министра финансов ЕС и общей европейской армии, сообщает BBC.

"За" документ, предложенный экс-премьером Бельгии и ответственным за переговоры о Brexit Ги Верхофстадтом, проголосовали 283 евродепутата при 269 голосах против и 83 воздержавшихся.

Одобрение Европарламента может означать начало реформы основополагающего договора ЕС, отмечает телеканал.

"По сути Верхофстадт предлагает ограничение или даже полную ликвидацию права стран-членов Европейского союза отказываться от выполнения коллективных решений", - говорится в сообщении.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что изменение основополагающих договоров ЕС сейчас не является приоритетом.

Ги Верхофстадт возглавляет либеральный блок в Европарламенте и считается лидером европейских федералистов, которые выступают за расширение и укрепление союза.

Теги: Евросоюз
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