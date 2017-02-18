Прокуратура Казахстана будет расследовать гибель военных при сходе лавины

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Гибель военнослужащих при сходе лавины в Жамбылской области Казахстана расследует военная прокуратура Южного региона, сообщили "Интерфаксу" в военной полиции Таразского гарнизона.

"Мы зарегистрировали факт и передали в военную прокуратуру Южного региона. Предварительно, (расследование ведется - ИФ-К) по статье 453 (халатное отношение к службе)", - сказал собеседник агентства.

При этом в военной полиции уточнили, что "статья предварительная, в военной прокуратуре будут расследовать и могут переквалифицировать".

В минувшую пятницу в ущелье Коксай в Жамбылской области в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678 произошел внезапный сход снежной лавины. Всего в отработке принимали участие 23 человека, семеро из них погибли, 16 спасены.

Ход расследования гибели военнослужащих под лавиной взял под личный контроль премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев. Министру обороны Сакену Жасузакову, возглавившему правительственную комиссию по расследованию трагедии, поручено вылететь на место происшествия.