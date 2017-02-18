Трамп назвал ведущие американские СМИ врагами народа

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал ведущие американские СМИ врагами народа. Об этом глава государства написал в своем твиттере.

"Распространяющие фейковые новость СМИ (The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN) - это не мои враги, а враги американского народа", - говорится в сообщении.



Ранее Трамп неоднократно выступал с резкими заявлениями в отношении прессы. Одним из главных объектов нападок стал телеканал CNN. На первой же пресс-конференции в качестве главы государства, которая прошла 11 января, Трамп не дал задать вопрос репортеру CNN, обвинив телеканал в создании фальшивых новостей. Затем издание Politico сообщило, что администрация президента и вовсе решила ограничить свое общение с журналистами телеканала. На CNN констатировали что Белый дом пытается наказать телеканал и понизить его рейтинги.

Однако накануне глава CNN Джеф Закер заявил, что деятельность компании "ни в коей мере не пострадала" в связи с атаками со стороны Трампа. Результаты исследования, заказанного Закером для определения репутации телеканала среди американцев, показали, что больше половины опрошенных все еще доверяют сведениям CNN.