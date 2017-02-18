Трамп пообещал избавить Белый дом от доставшегося ему в наследство хаоса

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обещает разобраться с полученным от предыдущей администрации беспорядком.

"Не верьте основному потоку фейковых СМИ. Белый дом работает очень хорошо. Я унаследовал хаос, и я в процессе того, чтобы привести все это в порядок", - написал он в своем твиттере.

Don't believe the main stream (fake news) media.The White House is running VERY WELL. I inherited a MESS and am in the process of fixing it. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 февраля 2017 г.

Накануне Financial Times сообщила, что вице-адмирал в отставке Роберт Гарвард отклонил предложение Трампа занять пост его советника по национальной безопасности после отставки Майкла Флинна. "Он не хотел получать эту должность, потому что ему кажется, что Белый дом в хаосе", - сообщил телеканалу CNN друг Гарварда.

В свою очередь Трамп в субботу назвал ряд СМИ, включая газету The New York Times и телеканалы NBC, ABC, CBS и CNN, "врагами американского народа".