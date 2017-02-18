Лавров не будет встречаться с представителями администрации США в Мюнхене

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - У главы МИД России Сергея Лаврова не запланированы контакты с представителями администрации США "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

"Контакты с представителями американской администрации в Мюнхене не предусматриваются", - сказал он журналистам в Мюнхене.

Мешков также сообщил, что Лавров на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Мюнхене обсудил вопрос формирования повестки дня заседания Совета РФ-НАТО (СРН). "Затрагивалась тема наполнения формата СРН реальным содержанием, реальными практическими вопросами", - сказал замминистра.

Отвечая на вопрос о сроках созыва нового заседания СРН, он отметил, что эта тема обсуждается на "техническом, рабочем уровне".

53-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит 17-19 февраля.

Конференция считается крупнейшей и одной из наиболее авторитетных площадок для обсуждения проблем глобальной безопасности. В столице Баварии традиционно собирается несколько сотен экспертов и политиков со всего мира.