Могерини подтвердила увязку санкций ЕС против РФ с выполнением Минских соглашений

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявляет о готовности ЕС содействовать работе "нормандского формата".

"Как вы знаете, есть обязательства, формат подвергается определенным вызовам. Мы готовы помочь, оказать поддержку и сопровождение. Главное - содержание, а не форма", - сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Могерини подтвердила, что позиция Евросоюза относительно увязки санкций против России с выполнением Минских договоренностей остается прежней. "Вы знаете, что Евросоюз поддерживает Украину по многим направлениям. Для нас важно полное выполнение Минских соглашений. Как вы знаете, введены санкции за незаконную аннексию Крыма и конфликт на востоке Украины, и эти санкции тесно увязаны с полным выполнением Минских соглашений. Такая позиция ЕС останется", - заявила она.

53-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит 17-19 февраля.

Конференция считается крупнейшей и одной из наиболее авторитетных площадок для обсуждения проблем глобальной безопасности. В столице Баварии традиционно собирается несколько сотен экспертов и политиков со всего мира.