Трамп собрался усилить американскую армию

При этом президент США заявляет, что не хочет воевать

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что активно работает над планом по укреплению армии страны, однако надеется, что ему не придется применять военную силу.

"Я стремлюсь к миру. Но этот мир должен обеспечиваться таким образом, чтобы мы имели в нашем распоряжении силу", - сказал Трамп в четверг на пресс-конференции в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что администрация США работает над вопросом укрепления вооруженных сил при активной поддержке со стороны сената и военного командования. По его словам, задача состоит в том, чтобы создать такие мощные вооруженные силы, "каких у нас никогда не было".

"Но я надеюсь, что мне никогда не придется прибегнуть к вооруженной силе", - заверил Трамп.

По его мнению, в настоящее время американская армия не располагает достаточными возможностями, так как "оснащена старым, изношенным вооружением".