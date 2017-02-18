В ЛНР назвали указ Путина о документах республик Донбасса шагом к их мировому признанию

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Указ президента России Владимира Путина о признании документов жителей Донбасса говорит о том, что самопровозглашенных Луганская и Донецкая народные республики состоялись как независимые государства, считает глава ЛНР Игорь Плотницкий.

"Это очередное доказательство того, что республика состоялась как государство. Сегодняшний день еще на один шаг приблизил республику к мировому признанию нашего суверенитета. Решение Владимира Путина - яркая иллюстрация того, кто именно для нас является братским народом", - говорится в его заявлении, опубликованном на его официальном сайте.

От лица всех граждан ЛНР он выразил благодарность президенту РФ за признание документов жителей Донбасса. "Мы верим, что наше будущее неразрывно связано с Россией, мы - неотъемлемая часть Русского мира и подписание данного документ - тому подтверждение", - говорится в заявлении.

Глава ЛНР отметил, что "жители Донбасса за 3 года устали от ужасов войны, от непрерывных обстрелов, несущих кровь, боль, утраты и разрушения".

"Украинская же сторона, мало того, что не делает никаких шагов, направленных на примирение с Луганском и Донецком, так еще и всячески пытается усложнить жизнь населению республик", - заявил он.

Ранее в ДНР также приветствовали решение российских властей.

В субботу президент Владимир Путин подписал указ о признании в Российской Федерации документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.