Главные новости
В РоссииРоссия официально признала документы жителей ДонбассаСпортМужская сборная России завоевала "золото" в эстафете на ЧМ по биатлонуВ РоссииРоссия связала снятие санкций с ЕС с выполнением минских соглашений
В мире

В Киеве восприняли признание Россией документов ДНР и ЛНР как выход из минского процесса

По мнению секретаря СНБО Украины, российский президент "юридически признал квазигосударственные группировки"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Подписав указ о признании паспортов и других документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), президент России юридически признал квазигосударственные группировки и вышел из минского процесса, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

"Такой шаг Кремля полностью перечеркивает минский процесс и равняется заявлению России относительно выхода из него", - убежден Турчинов, которого цитирует в субботу вечером пресс-служба СНБО.

По его словам, минский процесс "предусматривает деоккупацию востока Украины и его возвращение в правовое поле страны", а подписав этот указ президент РФ, "юридически признал квазигосударственные террористические группировки", которые (...) "прикрывали оккупацию Россией части Донбасса".

В РоссииРоссия официально признала документы жителей ДонбассаРоссия официально признала документы жителей ДонбассаЧитать подробнее

В свою очередь первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко считает, что этот российский указ имеет целью создание фундамента для замороженного конфликта в Донбассе и дестабилизацию ситуации на Украине.

"Это еще не признание самих "республик", только их ничтожных бумажек, но нас не должны вводить в заблуждение все эти слова (...) Цель этого указа: дестабилизация ситуации в Украине, первый шаг к национализации и возможному признанию...; создание фундамента для замороженного конфликта", - написала она на странице в фейсбуке в субботу.

В субботу президент Владимир Путин подписал указ о признании в Российской Федерации документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Лавров призвал возобновить военное сотрудничество между Россией и НАТОЛавров призвал возобновить военное сотрудничество между Россией и НАТО
Только таким образом можно снять взаимные опасения и подозрения, заявил министрПодробнее
В Малайзии задержали четвертого подозреваемого в убийстве брата Ким Чен ЫнаВ Малайзии задержали четвертого подозреваемого в убийстве брата Ким Чен Ына
Им оказался гражданин Северной КореиПодробнее
Трамп назвал ведущие американские СМИ врагами народаТрамп назвал ведущие американские СМИ врагами народа
Критике подверглись The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNNПодробнее
В Харькове вооруженные группировки устроили перестрелку в связи с блокадой ДонбассаВ Харькове вооруженные группировки устроили перестрелку в связи с блокадой Донбасса
Группировки поспорили из-за блокирования ввоза угля из восточной части УкраиныПодробнее
Телефон Гитлера выставлен на аукцион в МэрилендеТелефон Гитлера выставлен на аукцион в Мэриленде
Аукционный дом надеется получить за телефон более ста тысяч долларовПодробнее
Песков раскритиковал слова главы ДНР о силовом "освобождении" ДонбассаПесков раскритиковал слова главы ДНР о силовом "освобождении" Донбасса
Пресс-секретарь Путина назвал их эмоциональной реакцией Захарченко на провокации украинских военныхПодробнее
В Испании суд приговорил зятя короля к шести годам за финансовые махинацииВ Испании суд приговорил зятя короля к шести годам за финансовые махинации
В то же время сестра короля инфанта Кристина была оправданаПодробнее
Захарченко заявил о готовности забрать подконтрольные Киеву районы ДонбассаЗахарченко заявил о готовности забрать подконтрольные Киеву районы Донбасса
Глава ДНР пригрозил действовать военными методамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 16 февраля7 фото
16 февраля
Фотохроника 16 февраля
Aero India 20178 фото
16 февраля
Aero India 2017
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссия официально признала документы жителей ДонбассаСпортМужская сборная России завоевала "золото" в эстафете на ЧМ по биатлонуВ РоссииРоссия связала снятие санкций с ЕС с выполнением минских соглашенийВ РоссииРосавиация объяснила передачу Нидерландам необработанных данных по "Боингу"
Лавров сообщил о договоренности по поводу встречи Путина и Трампа
ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ
В Киеве восприняли признание Россией документов ДНР и ЛНР как выход из минского процесса
В ЛНР назвали указ Путина о документах республик Донбасса шагом к их мировому признанию
"Нормандскую четверку" расширять не планируется
"Нормандская четверка" договорилась о доступе Красного Креста к пленным в Донбассе
Мужская сборная России завоевала золото в эстафете на ЧМ по биатлону
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи