В Киеве восприняли признание Россией документов ДНР и ЛНР как выход из минского процесса

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Подписав указ о признании паспортов и других документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), президент России юридически признал квазигосударственные группировки и вышел из минского процесса, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

"Такой шаг Кремля полностью перечеркивает минский процесс и равняется заявлению России относительно выхода из него", - убежден Турчинов, которого цитирует в субботу вечером пресс-служба СНБО.

По его словам, минский процесс "предусматривает деоккупацию востока Украины и его возвращение в правовое поле страны", а подписав этот указ президент РФ, "юридически признал квазигосударственные террористические группировки", которые (...) "прикрывали оккупацию Россией части Донбасса".

В свою очередь первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко считает, что этот российский указ имеет целью создание фундамента для замороженного конфликта в Донбассе и дестабилизацию ситуации на Украине.

"Это еще не признание самих "республик", только их ничтожных бумажек, но нас не должны вводить в заблуждение все эти слова (...) Цель этого указа: дестабилизация ситуации в Украине, первый шаг к национализации и возможному признанию...; создание фундамента для замороженного конфликта", - написала она на странице в фейсбуке в субботу.

В субботу президент Владимир Путин подписал указ о признании в Российской Федерации документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.