В США облегчили правила депортации нелегальных мигрантов

По новым правилам из страны могут в ближайшее время выслать десятки тысяч человек

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Глава министерства внутренней безопасности США Джон Келли в субботу подписал распоряжения, которые существенно облегчат для американских властей процедуру депортации нелегальных мигрантов, пишет The Hill.

Келли планирует серьезно увеличить штат министерства, наняв тысячи новых сотрудников; расширить перечень мигрантов, подлежащих высылке из США, ускорить судебные слушания по этим делам и привлечь полицию штатов на помощь работникам иммиграционного контроля.

В частности, согласно этим документам, американские власти смогут высылать граждан Мексики, незаконно пересекших границу с США, не дожидаясь исхода слушаний. Также они смогут привлечь к ответственности родителей, которые заплатили за незаконный ввоз своих детей в Соединенные штаты, даже если сами они при этом границу не пересекали.

Новые правила означают, что в ближайшее время из страны смогут выслать десятки тысяч человек.