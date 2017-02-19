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Ирак объявил о начале операции по освобождению западной части Мосула

В конце января правительственной армии удалось взять под контроль восточные кварталы города

Ирак объявил о начале операции по освобождению западной части Мосула
Военный ВС Ирака в восточной части Мисула
Фото: Reuters

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - О начале операции по освобождению от запрещенной в РФ организации ИГ западной части города Мосула объявил в воскресенье премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

"Мы объявляем о начале новой фазы операции, мы приступаем к (...) освобождению западной части Мосула", - заявил премьер в выступлении по местному телевидению.

Ранее в ходе операции иракскими войсками при воздушной и наземной поддержке проамериканской международной коалиции была отбита у террористов восточная часть города.

Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить Мосул от боевиков ИГ. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, но постепенно теряют контроль над районами города.

Теги: Ирак, ИГ
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