В Малайзии начали поиск четырех человек из КНДР по подозрению в убийстве брата Ким Чен Ына

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Четыре выходца из Северной Кореи разыскиваются малайзийскими спецслужбами по подозрению в причастности к убийству брата северокорейского руководителя Ким Чен Нама, сообщил журналистам представитель полиции Малайзии.

В пятницу один из представителей Северной Кореи уже был арестован по тому же подозрению. Ранее были также арестованы две женщины с документами Индонезии и Вьетнама, а также один местный мужчина.

Ким Чен Нам был, по версии следствия, убит в аэропорту столицы Малайзии. Американские и южнокорейские представители считают, что это было убийством, спланированным и осуществленным Пхеньяном.