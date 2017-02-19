Порошенко и Пенс обсудили выполнение Минских соглашений

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Майкл Пенс обсудили возможные направления поддержки переговоров по установлению мира в Донбассе со стороны США.

"Вице-президент отметил поддержку со стороны США по полной имплементации Минских соглашений с целью установления мира на востоке Украины, также лидеры обсудили, как Соединенные Штаты могут поддержать переговоры", - говорится в сообщении Белого Дома по итогам встречи Порошенко и Пенса в Мюнхене, которая состоялась накануне.

Пенс выразил обеспокоенность по поводу недавнего всплеска насилия на востоке Украины. "Также лидеры договорились о необходимости немедленного и всеобъемлющего прекращения огня. Вице-президент отметил поддержку со стороны США суверенитета Украины, ее территориальной целостности и самоопределения, а также подчеркнул, что Соединенные Штаты не признают оккупацию и попытку аннексии Крымского полуострова Россией", - заявили в Белом доме.

Порошенко и Пенс отметили важность дальнейших реформ с целью превращения Украины в безопасную, процветающую, европейскую страну для всех ее граждан.