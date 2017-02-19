В посольстве США на Украине прокомментировали признание РФ документов ДНР и ЛНР

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Признание Россией паспортов и других документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик противоречит целям минского процесса по урегулированию ситуации на востоке Украины, заявляют в посольстве США на Украине.

"Российское признание документов из сепаратистских "республик" вызывает тревогу и не совместимо с согласованными целями Минска", - сообщается в микроблоге американского посольства в твиттере в воскресенье.

Russian recognition of documents from separatist "republics" troubling and inconsistent with agreed goals of Minsk — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 19 февраля 2017 г.

В посольстве также отмечают, что обеспокоены участившимися боями и использованием реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". "Настоятельно призываем к отводу тяжелого вооружения для достижения устойчивого прекращения огня в Донбассе", - говорится в сообщении.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Как говорится в документе, решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".