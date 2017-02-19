Националисты пришли в центр Киева и озвучили свои требования к власти

При этом протестующие пообещали разбить палаточный городок до их выполнения

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Стихийный митинг проходит в центре Киева на пересечении улиц Банковая и Институтская.

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", представители ряда националистических движений, а также участники блокады железнодорожного сообщения с Донбассом пришли в воскресенье на улицу Банковую и озвучили ряд требований к власти, в частности, о принятии закона о блокаде торговли с неподконтрольными Киеву территориями.

После этого протестующие заявили о намерении остаться на этой улице до выполнения всех требований и пообещали установить палаточный городок.

Всего участников акции около 300 человек. Они ведут себя спокойно. Многие из них держат флаги разных движений, у многих прикрыты лица. В район проведения акции завезли звукоусиливающую аппаратуру.

Около 17:00 часть протестующих выдвинулась колонной в сторону площади Независимости.

Порядок на месте событий обеспечивает большое количество сотрудников правоохранительных органов.