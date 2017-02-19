В Белом доме заявили о подтверждении разведкой отсутствия связи штаба Трампа с РФ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Глава администрации президента США Райнс Прибус заявил, что американская разведка получила подтверждение отсутствия связи избирательного штаба Дональда Трампа с Россией.

"Могу уверенно заявить, высшие чины разведки заверили меня, что предположения о такой связи не просто преувеличены, а попросту не соответствуют действительности. Они ясно сказали, что эти сплетни - полная чушь", - сообщил Прибус в интервью Fox News.

Тем не менее Fox News полагает, что даже эти заявления главы президентской администрации вряд ли остановят слухи о якобы имевшихся контактах между РФ и избирательным штабом Трампа.

Ранее американские СМИ сообщали, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку, так как общался с послом России в США Сергеем Кисляком и не сообщил обо всех деталях этих контактов.