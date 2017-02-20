Украинская полиция открыла уголовное дело после столкновений в центре Киева

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - По факту травмирования полицейских при выполнении служебных обязанностей Национальная полиция Украины начала уголовное производство, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Уголовное производство открыто по ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщается, в результате столкновений полиции с протестующими в центре Киева в воскресенье вечером травмированы 2 полицейских, в том числе одна сотрудница патрульной полиции - у нее сломаны пальцы на руке.

Как сообщалось, обстановка в районе Майдана Независимости в центре Киева стабилизировалась после столкновений между полицией и протестующими в воскресенье вечером.

"Сейчас нет столкновений, ситуация стабилизировалась. Полиция продолжает обеспечивать правопорядок и призывает участников не поддаваться на провокации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции Киева.

В эфире местных СМИ народный депутат Егор Соболев заявил, что пытался остановить драку между протестующими и полицейскими и отметил, что в результате столкновения есть пострадавшие.

В то же время местные СМИ сообщают, что сам Соболев применил силу в отношении полицейского.