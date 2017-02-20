МВФ поможет Сомали напечатать новые банкноты впервые за четверть века

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд поддерживает планы центробанка Сомали начать замену старых банкнот новыми, заявил Самба Тиам, отвечающий в МВФ за связи с этой страной.

"Около 98% находящихся в обращении банкнот являются подделкой, - заявил он, выступая в Найроби, столице соседней Кении. - Остальные 2% - это деньги, напечатанные в 1990-1991 годах, и они находятся в плохом состоянии".

Официальная валюта страны - сомалийский шиллинг, курс которого составляет примерно 10 копеек. Также в стране активно используются американские доллары. Выпуск новых купюр позволит восстановить способность ЦБ страны осуществлять кредитно-денежную политику и станет одним из ключевых факторов для начала переговоров о списании внешнего долга в объеме $5,3 млрд.

Как пишет агентство Bloomberg, после свержения в 1991 году диктатора Мохаммеда Сиада Барре в стране по сути воцарилась анархия. Всемирный Банк причисляет Сомали к пяти самым бедным странам мира (ежегодный доход на душу населения здесь составляет всего $435), а организация Transparency International признает Сомали самой коррумпированной страной мира.