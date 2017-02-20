Пенс заявил о поиске баланса критики и сотрудничества в отношениях с Россией

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американские власти готовы попытаться наладить сотрудничество с Россией, но при этом будут продолжать критиковать ее в случаях, когда это будет необходимо, заявил в понедельник вице-президент США Майк Пенс.

"США продолжат добиваться того, чтобы Россия несла ответственность (в спорных вопросах - ИФ). Но, в соответствии с распоряжением президента Трампа, мы будем также искать новые пути для нового сотрудничества с Москвой", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"Президент Трамп считает, что такие пути можно найти". - добавил Пенс.

Пенс в понедельник встречается с председателем Европейского Совета Дональдом Туском, главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини. Во второй половине дня у Пенса назначена встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Вице-президент США находится в бельгийской столице с воскресенья. Накануне вечером он ужинал с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем. В их встрече принимал участие министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.