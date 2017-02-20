В Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советника

Автомобиль с ними двигался в составе колонны из района аэродрома Тияс к Хомсу

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Четыре российских военных советника погибли в Сирии 16 февраля при подрыве автомобиля на фугасе, сообщает Минобороны РФ в понедельник.

"В результате подрыва четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

В ведомстве уточняют, что автомобильная колонна сирийских войск, в которой был и автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс к городу Хомсу. После того как автомобиль, в котором находились российские военнослужащие, проехал около 4 км, под ним сработал радиоуправляемый заряд.