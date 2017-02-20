Российские саперы завершили операцию по разминированию Алеппо

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российские саперы завершили операцию по разминированию Алеппо, сообщил в понедельник "Первый канал".

"В Алеппо устроили торжественные проводы российским саперам, которые разминировали кварталы города и теперь возвращаются на родину", - говорится в сообщении на сайте "Первого телеканала".

По данным телеканала, дальнейшую работу по разминированию Алеппо продолжат сирийские саперы, которым оставили современное оборудование.

16 февраля на встрече в Москве со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российский центр по разминированию подготовил первую группу сирийских саперов для разминирования и передал им соответствующее оборудование.

О том, что российские саперы заканчивают разминирование восточного Алеппо, "Интерфакс" сообщал 1 февраля.

Российские саперы приступили к разминированию восточных кварталов Алеппо в начале декабря 2016 года.

В конце января Минобороны РФ сообщило, что специалисты российского противоминного центра разминировали в Алеппо более двух тысяч гектаров территории, обезвредили почти 30 тыс. взрывоопасных предметов.

В конце ноября 2016 года в Генштабе ВС РФ сообщили, что в операции по разминированию освобожденных районов Алеппо будет задействован отряд российских саперов - более 200 военнослужащих с 47 единицами техники.