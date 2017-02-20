В Белоруссии исключили возможность въехать в страну по паспорту ДНР или ЛНР

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Признание Россией документов ДНР и ЛНР не вносит никаких корректив в работу белорусского погранведомства, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" в понедельник официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

"Если мы такого человека встретим у себя на границе, данный человек через границу пропущен не будет, если у него будут отсутствовать документы, дающие право пересечения госграницы республики Беларусь. Въехать в настоящий момент граждане по этим документам (документам ДНР и ЛНР - ИФ) в республику Беларусь на границе с Украиной, Евросоюзом не могут. Также будет нарушением законодательства и въезд их через российско-белорусский участок границы", - сказал Бычковский.

Хотя последнее, по его словам, это больше компетенция министерства внутренних дел, поскольку у Белоруссии нет пограничников на российском направлении нет.

В субботу 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".