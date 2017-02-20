В Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНР

Дмитрий Песков пояснил, что это решение не противоречит ни международному праву, ни Минским соглашениям

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Признание Москвой документов самопровозглашенных республик Донбасса не противоречит международному праву и Минским соглашениям, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот указ никоим образом не идет в разрез с международным правом, не нарушает его", - подчеркнул Песков.

По его словам, "это де юре выравнивание ситуации того, что было де факто".

"По гуманитарным соображениям это было необходимо сделать. Представьте себе: ситуация возникла из-за блокады (ДНР и ЛНР) со стороны официального Киева. Сотни тысяч людей не имеют возможности оформить паспорта, продлить их, (получить и продлить) проездные документы, водительские права", - сказал Песков, подчеркнув, что российский президент при принятиии этого решения руководствовался гуманитарными соображениями.

"Никакого нарушения международного права здесь нет, никакого нарушения минских договоренностей также. И нет никакого повода для обострения ситуации", - заявил пресс-секретарь главы российского государства.

Песков отрицательно ответил на вопрос, приравнивает ли Москва признанные ею документы ДНР к украинским паспортам. "Нет, это фактически выданный документ. Целый регион находится в условиях жесточайшей блокады со стороны своей столицы, Киева. В условиях этого эмбарго люди не имеют возможности обновлять, исправлять, получать, восстанавливать утерянные документы. И фактически им выдаются документы в этом регионе", - пояснил Песков.

Он подчеркнул, что "именно эти фактически выданные документы, исходя из гуманитарных соображений, будут приниматься здесь (в России)".

"Это не документы официально признанного государства, это де факто выданные на территории региона", - добавил пресс-секретарь президента.

Он затруднился ответить на вопрос, не будет ли коллизии в связи с тем, что эти документы ранее получили некоторые российские депутаты, которым запрещено иметь паспорта других государств. "Это юридический вопрос. Наверное, здесь нужно какое-то юридическое заключение", - сказал Песков.