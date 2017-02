Американские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин отстаивал интересы своей страны с большим мастерством, говорится в заявлении постпреда США при ООН Никки Хейли.

"В период моего короткого пребывания в ООН посол Виталий Чуркин показался мне любезным коллегой. Мы не всегда видели вещи одинаково, но он, безусловно, отстаивал позиции своей страны с большим мастерством", - говорится в заявлении американского постпреда, распространенном в понедельник.

"Посылаем наши молитвы и сердечные соболезнования его семье и российскому народу", - отмечается в заявлении.

Бывший постпред США при ООН Сьюзан Райс заявила, что постпред РФ при ООН Виталий Чуркин всегда был для нее серьезным оппонентом, но при этом оставался другом.

"Виталий был серьезным оппонентом, но всегда оставался другом. Мои сердечные соболезнования его супруге Ирине, его семье и российской миссии при ООН", - написала она в своем твиттере в понедельник.

Vitaly was a formidable adversary, but always a friend. My heartfelt condolences to his wife, Irina, his family and the Russian UN Mission https://t.co/hLx2bfnZlj