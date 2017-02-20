Американские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина

Потерей для российской дипломатии и всей страны назвали кончину Чуркина в посольстве РФ в США

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин отстаивал интересы своей страны с большим мастерством, говорится в заявлении постпреда США при ООН Никки Хейли.

"В период моего короткого пребывания в ООН посол Виталий Чуркин показался мне любезным коллегой. Мы не всегда видели вещи одинаково, но он, безусловно, отстаивал позиции своей страны с большим мастерством", - говорится в заявлении американского постпреда, распространенном в понедельник.

"Посылаем наши молитвы и сердечные соболезнования его семье и российскому народу", - отмечается в заявлении.

Бывший постпред США при ООН Сьюзан Райс заявила, что постпред РФ при ООН Виталий Чуркин всегда был для нее серьезным оппонентом, но при этом оставался другом.

"Виталий был серьезным оппонентом, но всегда оставался другом. Мои сердечные соболезнования его супруге Ирине, его семье и российской миссии при ООН", - написала она в своем твиттере в понедельник.

Vitaly was a formidable adversary, but always a friend. My heartfelt condolences to his wife, Irina, his family and the Russian UN Mission https://t.co/hLx2bfnZlj — Susan Rice (@AmbassadorRice) 20 февраля 2017 г.

Сьюзан Райс отметила, что "шокирована и глубоко опечалена этим известием". "Виталий был огромной силой в ООН. Умный, преданный, высокоэффективный и очень веселый", - отметила Райс.

Кончина постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина стала огромной потерей для российской дипломатии, для страны, всех его друзей и товарищей по службе, заявили в Посольстве РФ в США.

"Кончина Виталия Ивановича Чуркина - огромная потеря для российской дипломатии, для всей нашей страны, интересы которой он смело и талантливо отстаивал на посту Постоянного представителя России при ООН. Это невосполнимая потеря для всех его друзей и товарищей по работе, которым посчастливилось вместе трудиться и общаться", - говорится в сообщении, размещенном на странице в фейсбуке российского посольства в Вашингтоне.

"Это был верный, очень яркий, светлый и неординарный человек и дипломат. Таким он и останется в нашей памяти навсегда", - отмечается в сообщении.