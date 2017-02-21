В Полинезии зафиксировано сильное землетрясение

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Тихого океана в 115 км к западу-юго-западу от побережья острова Увеа (Уоллис, входит в заморскую общину Франции Уоллис и Футуна), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 02:55 мск во вторник землетрясения имел координаты -13.74 градуса южной широты и -177.23 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".