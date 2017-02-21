Надежда Савченко подала заявление о снятии депутатской неприкосновенности

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Народный депутат Украины Надежда Савченко сообщила, что написала заявление о снятии с себя депутатской неприкосновенности, но сомневается, что Верховная рада проголосует за соответствующее решение.

"Я отказываюсь от депутатской неприкосновенности. Призываю всех народных депутатов Украины, президента Украины и украинских судей сделать то же самое", - написала Савченко в своем фейсбуке.

Позже в кулуарах Рады Украины нардеп сказала журналистам, что она - не первая, кто пишет подобные заявления.

"Это не первое заявление. Так делали народные депутаты. Я уже поняла, они не захотят провести это решение в Раде, потому что в таком случае честные народные депутаты, более-менее порядочные, напишут заявления о снятии депутатской неприкосновенности", - заявила Савченко.

Депутат проинформировала, что в среду, 22 февраля, ее заявление будет рассматриваться в профильном парламентском комитете, и будет решаться, "что с этим делать".

Она также подчеркнула, что приняла решение о снятии с себя неприкосновенности после того, как в ее сторону "началась активная критика".

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил журналистам, что снятие неприкосновенности возможно "лишь по представлению генерального прокурора в рамках расследования углового производства относительно народного депутата".