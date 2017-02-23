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Суд Вены освободил Фирташа под прежний залог и со сдачей загранпаспорта

Выдачи украинского бизнесмена добивается Испания

Суд Вены освободил Фирташа под прежний залог и со сдачей загранпаспорта
Дмитрий Фирташ
Фото: Reuters

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Земельный суд Вены, рассмотрев запрос Испании об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в четверг принял решение освободить его без внесения дополнительного залога, говорится в сообщении адвокатов Фирташа, переданном "Интерфаксу".

Согласно сообщению, бизнесмен сдал свой заграничный паспорт.

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Председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму в $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре 2015 года прокуратура Вены подала апелляцию на это решение, а 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил ее.

Сразу после заседания апелляционного суда 21 февраля 2017 года прокуратура Вены задержала Фирташа на срок до 48 часов в связи с запросом Испании на его экстрадицию, после чего суд должен был определиться с мерой пресечения.

Согласно правилам европейского ордера на арест, который был выписан Испанией, после решения суда о мере пресечения есть 30 дней на решение суда первой инстанции по вопросу экстрадиции Фирташа в Испанию, а затем еще 30 дней для рассмотрения его во второй инстанции в случае подачи апелляции.

Окончательное решение об экстрадиции должен принять федеральный министр юстиции Австрии. По мнению адвокатов, Фирташ останется в столице Австрии еще на срок от нескольких месяцев до более года в связи с отсутствием у его дела прецедентов в австрийском правосудии.

Как ранее уточняли адвокаты бизнесмена, залог в размере 125 млн евро по "американскому" делу по-прежнему существует, тогда как возможность выезда из Австрии у Фирташа была в период между решением суда первой инстанции от 30 апреля 2015 года об отказе в его экстрадиции в США и противоположным решением апелляционного суда, принятым 21 февраля 2017 года.

Теги: Дмитрий Фирташ, Украина
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